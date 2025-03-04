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В Офисе Президента раскрыли план действий по вопросу приостановки военной помощи США Украине

12:53, 4 марта 2025
Михаил Подоляк, говоря о поставках оружия, заявил, что проводится тщательный аудит того, что можно выработать в рамках партнерского сотрудничества.
В Офисе Президента раскрыли план действий по вопросу приостановки военной помощи США Украине
Фото: ukrinform.com
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Как ранее сообщали СМИ, в частности издание Bloomberg и агентство Reuters, США прекращают военную помощь Украине. Однако корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что официального решения и доказательств отмены военной помощи США не было.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию СМИ о прекращении поставок оружия США Украине.

По его словам, сначала нужно оценить, какие именно программы перестанут работать.

«С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура», — заявил он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что также необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров прежде всего аналогов.

«Тем более что программы замещения уже работают…

В-третьих, не забываем также, что Украина уже имела опыт долгосрочного приостановления программ военной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям…», — сказал он.

Советник главы Офиса Президента также добавил, что поэтому проводится тщательный аудит того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить.

«Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами», — подчеркнул он.

Добавим, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на закрытом заседании комитета был рассмотрен негативный сценарий возможного прекращения военной помощи от США Украине.

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США Украина Подоляк

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