В Минцифры объявили о начале бета-тестирования еАкциза

Бета-тестирование будет проходить в несколько этапов.

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Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование электронной системы отслеживания подакцизных товаров.

«Имеете лицензию на производство или продажу алкоголя и табака? Присоединяйтесь к созданию рынка без контрафакта — первыми протестируйте инновационную систему оборота подакцизных товаров еАкциз. Ваше участие поможет проанализировать реальные потребности бизнеса и сделать систему максимально удобной», — объявили в Минцифры.

Как указано, бета-тестирование будет проходить в несколько этапов. На первом специалисты будут тестировать:

Регистрацию предприятий и пользователей в электронной системе

Управление доступами представителей экономических операторов

Заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортированных товарах из ЕС

Интеграцию с государственными реестрами API для тестирования интеграции с ERP-системами экономических операторов

Предприниматели могут присоединиться к тестированию по ссылке — здесь.

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