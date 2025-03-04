В Минцифры объявили о начале бета-тестирования еАкциза

Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование электронной системы отслеживания подакцизных товаров.
«Имеете лицензию на производство или продажу алкоголя и табака? Присоединяйтесь к созданию рынка без контрафакта — первыми протестируйте инновационную систему оборота подакцизных товаров еАкциз. Ваше участие поможет проанализировать реальные потребности бизнеса и сделать систему максимально удобной», — объявили в Минцифры.
Как указано, бета-тестирование будет проходить в несколько этапов. На первом специалисты будут тестировать:
Предприниматели могут присоединиться к тестированию по ссылке — здесь.
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