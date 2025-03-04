У Мінцифри оголосили про початок бета-тестування еАкцизу

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів.
«Маєте ліцензію на виробництво або продаж алкоголю та тютюну? Долучайтеся до створення ринку без контрафакту — першими протестуйте інноваційну систему обігу підакцизних товарів еАкциз. Ваша участь допоможе проаналізувати реальні потреби бізнесу й зробити систему максимально зручною», - оголосили у Мінцифри.
Як вказується, бета-тест проходитиме в кілька етапів. На першому фахівці будуть тестувати:
Підприємці можуть долучитися до тестування за посиланням – тут.
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