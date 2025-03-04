Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть жінку, яка ошукала підприємців на понад 6 млн грн

20:34, 4 березня 2025
Тепер шахрайці загрожує до 8 років позбавлення волі.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане жінка, яка обіцяла двом підприємцям допомогти із відкриттям ресторану у столиці, а натомість ошукала їх на понад 6 млн грн. Протиправну діяльність фігурантки викрили на початку цього року, передає пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що до 55-річної киянки звернулися двоє чоловіків, які планували розпочати ресторанний бізнес і для цього хотіли позичити 3,5 млн євро в іноземному банку. Зловмисниця обіцяла посприяти у вирішення фінансового питання, оскільки нібито мала «впливові зв’язки».

Втім у подальшому жінка запевнила, що для того, щоб отримати необхідну бізнесменам суму, компанія позичальників має бути зареєстрована в одній з країн Європи, а також містити на рахунку не менше 200 000 євро. Оскільки потерпілі не мали у власності закордонних компаній, вона запропонувала їм покласти кошти на рахунок її фірми, зареєстрованої у Польщі.

«Надалі, отримавши від знайомих понад 6 мільйонів гривень, що на той час було еквівалентно 200 000 євро, а також ще 330 тисяч гривень за «комісію», фігурантка перестала виходити на зв’язок та заволоділа грошима», - заявили у поліції.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмисниці про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті Верховної Ради проведуть спеціальне засідання, присвячене необхідності забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів і артистів за кордон

На думку народних депутатів, забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон за «листами сприяння» Мінкульту – це дуже важливе та нагальне питання.

Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

«Зустріч у Білому домі пройшла не так, як передбачалося»: Володимир Зеленський заявив, Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно» – зазначив Володимир Зеленський.

Мар’яна Безугла заявила, що не підписувала звернення Верховної Ради до Трампа, і це «ініціатива керівників парламентських фракцій»

Раніше Микита Потураєв чомусь назвав опубліковане на сайті Верховної Ради звернення до Президента США Дональда Трампа дезінформацією.

Дональд Трамп у промові на спільному засіданні Конгресу окреслить свої плани щодо припинення війни в Україні – Fox News

Президент США Дональд Трамп окреслить план припинення війни в Україні, але демократи, як повідомляють американські медіа, спробують зірвати його виступ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва