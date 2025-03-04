У Києві судитимуть жінку, яка ошукала підприємців на понад 6 млн грн

Тепер шахрайці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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У Києві перед судом постане жінка, яка обіцяла двом підприємцям допомогти із відкриттям ресторану у столиці, а натомість ошукала їх на понад 6 млн грн. Протиправну діяльність фігурантки викрили на початку цього року, передає пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що до 55-річної киянки звернулися двоє чоловіків, які планували розпочати ресторанний бізнес і для цього хотіли позичити 3,5 млн євро в іноземному банку. Зловмисниця обіцяла посприяти у вирішення фінансового питання, оскільки нібито мала «впливові зв’язки».

Втім у подальшому жінка запевнила, що для того, щоб отримати необхідну бізнесменам суму, компанія позичальників має бути зареєстрована в одній з країн Європи, а також містити на рахунку не менше 200 000 євро. Оскільки потерпілі не мали у власності закордонних компаній, вона запропонувала їм покласти кошти на рахунок її фірми, зареєстрованої у Польщі.

«Надалі, отримавши від знайомих понад 6 мільйонів гривень, що на той час було еквівалентно 200 000 євро, а також ще 330 тисяч гривень за «комісію», фігурантка перестала виходити на зв’язок та заволоділа грошима», - заявили у поліції.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмисниці про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

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