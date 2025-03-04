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В Киеве будут судить женщину, которая обманула предпринимателей более чем на 6 млн грн

20:34, 4 марта 2025
Теперь мошеннице грозит до 8 лет лишения свободы.
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В Киеве перед судом предстанет женщина, которая обещала двум предпринимателям помочь с открытием ресторана в столице, а вместо этого обманула их на более чем 6 млн грн. Противоправную деятельность фигурантки разоблачили в начале этого года, передает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что к 55-летней киевлянке обратились двое мужчин, которые планировали начать ресторанный бизнес и для этого хотели занять 3,5 млн евро в иностранном банке. Злоумышленница пообещала содействовать в решении финансового вопроса, поскольку якобы имела «влиятельные связи».

Однако впоследствии женщина заверила, что для того, чтобы получить необходимую бизнесменам сумму, компания заемщиков должна быть зарегистрирована в одной из стран Европы, а также иметь на счету не менее 200 000 евро. Поскольку потерпевшие не имели в собственности иностранных компаний, она предложила им положить деньги на счет ее фирмы, зарегистрированной в Польше.

«В дальнейшем, получив от знакомых более 6 миллионов гривен, что на тот момент было эквивалентно 200 000 евро, а также еще 330 тысяч гривен за «комиссию», фигурантка перестала выходить на связь и завладела деньгами», — заявили в полиции.

На основании собранных доказательств следователи сообщили злоумышленнице о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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полиция Киев

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