Кабмин согласовал реорганизацию Государственного научно-исследовательского института МВД

МВД поручено осуществить в мероприятия, связанные с реорганизацией Государственного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел.

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Кабмин распоряжением №174 согласовал реорганизацию Государственного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Украины.

Реорганизация состоится путем присоединения его к Национальной академии внутренних дел.

Национальная академия внутренних дел будет правопреемником имущества, прав и обязанностей Государственного научно-исследовательского института МВД.

МВД поручается осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией Государственного научно-исследовательского института МВД.

Автор: Наталя Мамченко

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