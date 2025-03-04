Австралия может рассмотреть возможность размещения своих военных в Украине, — премьер

Сейчас идет дискуссия о возможном миротворческом процессе.

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Австралия может рассмотреть возможность размещения своих военных в Украине как части международной миротворческой операции. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, передает Bloomberg.

Премьер подчеркнул, что его страна будет продолжать поддержку Украины в полномасштабной войне.

«Мы поддерживаем народ Украины и президента Зеленского. Сейчас идет дискуссия о возможном миротворческом процессе, и, с точки зрения моего правительства, мы открыты к рассмотрению любых предложений в будущем», — отметил Албанезе.

Как известно, по состоянию на начало марта Австралия уже выделила Украине более 1,3 миллиарда австралийских долларов ($808 миллионов) на военную помощь Украины с момента полномасштабного вторжения России. Общая поддержка составляет 1,5 миллиарда австралийских долларов ($960 миллионов).

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