Австралія може розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні, — прем’єр

Наразі ведеться дискусія про можливий миротворчий процес.

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Австралія може розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні як частини міжнародної миротворчої операції. Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, передає Bloomberg.

Прем’єр наголосив, що його країна продовжуватиме підтримку України у повномасштабній війні.

«Ми підтримуємо народ України і президента Зеленського. Зараз ведеться дискусія про можливий миротворчий процес, і, з точки зору мого уряду, ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому», — зазначив Албанезе.

Як відомо, станом на початок березня Австралія вже надала Україні понад 1,3 мільярда австралійських доларів ($808 мільйонів) на військову допомогу України з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Загальна підтримка сягає 1,5 мільярда австралійських доларів ($960 мільйонів).

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