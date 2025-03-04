ВРП внесе Президентові подання про призначення до місцевих судів трьох суддів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.
Зокрема, 4 березня, ВРП внесе подання про призначення суддів:
Медведєвої Наталії Анатоліївни – на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
Бучинського Андрія Богдановича – на посаду судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області;
Павленко Наталії Анатоліївни – на посаду судді Господарського суду Херсонської області.
Як писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 4 березня 2025 року обрала на посаду заступника голови Ради правосуддя представницю наукової спільноти Оксану Квашу.
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