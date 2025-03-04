ВРП внесе Президентові подання про призначення до місцевих судів трьох суддів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань про призначення суддів до місцевих судів.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.

Зокрема, 4 березня, ВРП внесе подання про призначення суддів:

Медведєвої Наталії Анатоліївни – на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;

Бучинського Андрія Богдановича – на посаду судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області;

Павленко Наталії Анатоліївни – на посаду судді Господарського суду Херсонської області.

Як писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 4 березня 2025 року обрала на посаду заступника голови Ради правосуддя представницю наукової спільноти Оксану Квашу.

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