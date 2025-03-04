ВСП внесет Президенту представление о назначении в местные суды трех судей

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды.
В частности, 4 марта ВСП внесет представление о назначении судей:
Медведевой Натальи Анатольевны – на должность судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области;
Бучинского Андрея Богдановича – на должность судьи Верховинского районного суда Ивано-Франковской области;
Павленко Натальи Анатольевны – на должность судьи Хозяйственного суда Херсонской области.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 4 марта 2025 года избрал на должность заместителя председателя Совета правосудия представительницу научного сообщества Оксану Квашу.
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