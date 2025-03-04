Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КГС ВС указал на отличие правовых последствий пропуска срока на обращение в суд с трудовым спором от исковой давности

12:11, 4 марта 2025
Истец обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за все время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
КГС ВС указал на отличие правовых последствий пропуска срока на обращение в суд с трудовым спором от исковой давности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сроки обращения в суд за разрешением трудового спора применяются независимо от заявления сторон, поэтому в каждом случае суд обязан проверить и обсудить причины пропуска этих сроков, а также указать в решении мотивы, почему он восстанавливает или считает невозможным восстановление пропущенного срока.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 22 января 2025 года № 757/5467/21 (производство № 61-15004св24).

В рассматриваемом деле истец обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за все время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции признал иск необоснованным и отказал в его удовлетворении по этим основаниям.

Апелляционный суд, изменяя мотивы решения суда первой инстанции, пришел к выводу, что увольнение истицы является незаконным, однако она пропустила месячный срок на обращение в суд с исковыми требованиями о восстановлении на работе и не подала ходатайство о восстановлении этого срока. В то же время представитель ответчика в отзыве на исковое заявление указал на пропуск истицей такого срока.

КГС ВС частично не согласился с такими выводами апелляционного суда, отметив, что в связи с нормативным регулированием спорных правоотношений апелляционный суд ошибочно посчитал, что истец не заявила о восстановлении ей срока на обращение в суд с этим трудовым спором, поскольку, учитывая соответствующее заявление ответчика и исследуя как это заявление, так и доводы истицы, апелляционный суд не был лишен возможности исследовать вопрос пропуска истицей срока для обращения в суд.

Сроки обращения работника в суд за разрешением трудового спора являются составной частью механизма реализации права на судебную защиту и одной из основных гарантий обеспечения прав и свобод участников трудовых правоотношений. Проверка соблюдения требований закона относительно сроков обращения в суд за разрешением трудового спора осуществляется судом по принципу ex officio, независимо от того, заявляет ли ответчик о пропуске истцом срока обращения в суд, в отличие от применения исковой давности при рассмотрении судом гражданского спора, когда применение исковой давности судом осуществляется только по заявлению стороны в споре.

Установив, что апелляционный суд должным образом не исследовал доводы истицы о уважительных причинах пропуска ею месячного срока на обращение в суд с исковыми требованиями о восстановлении на работе, КГС ВС отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин согласовал реорганизацию Государственного научно-исследовательского института МВД

МВД поручено осуществить в мероприятия, связанные с реорганизацией Государственного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел.

Урсула фон дер Ляйен объявила свой план «Перевооружить Европу» по созданию фонда в 150 миллиардов евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает создать новый фонд общей обороны в размере 150 миллиардов евро, но механизм сбора средств пока не совсем ясен.

Первые собеседования с участниками отбора на должности судей состоятся в феврале-марте 2026 года

Участие в отборе могут принять до 4 тысяч кандидатов на должности судей.

Прокурорам будут платить пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры – комитет согласовал законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект авторства Галины Третьяковой относительно особенностей пенсионного обеспечения работников прокуратуры.

Аудиторская служба в Верховном Суде продолжает настаивать на своей роли «ревизора» для судов, несмотря на судебные решения и действующий закон

Государственная аудиторская служба решила обратиться в Верховный Суд и оспорить установленное судебными решениями отсутствие у нее полномочий на проверки финансово-хозяйственной деятельности судов, несмотря на принятый закон.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва