КГС ВС указал на отличие правовых последствий пропуска срока на обращение в суд с трудовым спором от исковой давности

Истец обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за все время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

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Сроки обращения в суд за разрешением трудового спора применяются независимо от заявления сторон, поэтому в каждом случае суд обязан проверить и обсудить причины пропуска этих сроков, а также указать в решении мотивы, почему он восстанавливает или считает невозможным восстановление пропущенного срока.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 22 января 2025 года № 757/5467/21 (производство № 61-15004св24).

В рассматриваемом деле истец обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за все время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции признал иск необоснованным и отказал в его удовлетворении по этим основаниям.

Апелляционный суд, изменяя мотивы решения суда первой инстанции, пришел к выводу, что увольнение истицы является незаконным, однако она пропустила месячный срок на обращение в суд с исковыми требованиями о восстановлении на работе и не подала ходатайство о восстановлении этого срока. В то же время представитель ответчика в отзыве на исковое заявление указал на пропуск истицей такого срока.

КГС ВС частично не согласился с такими выводами апелляционного суда, отметив, что в связи с нормативным регулированием спорных правоотношений апелляционный суд ошибочно посчитал, что истец не заявила о восстановлении ей срока на обращение в суд с этим трудовым спором, поскольку, учитывая соответствующее заявление ответчика и исследуя как это заявление, так и доводы истицы, апелляционный суд не был лишен возможности исследовать вопрос пропуска истицей срока для обращения в суд.

Сроки обращения работника в суд за разрешением трудового спора являются составной частью механизма реализации права на судебную защиту и одной из основных гарантий обеспечения прав и свобод участников трудовых правоотношений. Проверка соблюдения требований закона относительно сроков обращения в суд за разрешением трудового спора осуществляется судом по принципу ex officio, независимо от того, заявляет ли ответчик о пропуске истцом срока обращения в суд, в отличие от применения исковой давности при рассмотрении судом гражданского спора, когда применение исковой давности судом осуществляется только по заявлению стороны в споре.

Установив, что апелляционный суд должным образом не исследовал доводы истицы о уважительных причинах пропуска ею месячного срока на обращение в суд с исковыми требованиями о восстановлении на работе, КГС ВС отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

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