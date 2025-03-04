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Заместителем председателя Высшего совета правосудия избрана Оксана Кваша

10:00, 4 марта 2025
Ранее Оксана Кваша принимала участие в выборах Верховной Рады от партии «Слуга народа».
Заместителем председателя Высшего совета правосудия избрана Оксана Кваша
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Высший совет правосудия 4 марта 2025 года избрал на должность заместителя председателя Совета правосудия представительницу научного сообщества Оксану Квашу.

Ее кандидатуру предложил лично председатель ВСП Григорий Усик.

Как отметил Григорий Усик, Оксана Кваша «проявила способность работать в команде и в будущем сможет обеспечить институциональную память ВСП».

Также глава ВСП добавил, что важно обеспечить «гендерное равенство» в составе Совета правосудия, а следовательно, учитывая, что Оксана Кваша является женщиной, ее назначение на должность заместителя председателя ВСП обеспечить необходимый «гендерный баланс».

При голосовании голоса распределись следующим образом:

«за» Оксану Квашу12 голосов членов ВСП

не поддержали ни одного кандидата – 5 членов Совета правосудия

Напомним, что на должность члена ВСП Оксана Кваша была избрана съездом представителей юридических вузов и научных учреждений 16 ноября 2023 года.

Ее кандидатуру поддержали 72 делегата съезда из 110.

До избрания на должность члена ВСП Оксана Кваша работала в должности ученого секретаря Института государства и права им. В. М. Корецкого. Специализируется на вопросах уголовного права и криминологии. В 2019 году участвовала в парламентских выборах по списку партии «Слуга народа» под № 159, однако не прошла в состав Верховной Рады IX созыва.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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