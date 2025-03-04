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Если Украина захочет говорить о мире, Трамп будет первым, кто поднимет трубку – Вэнс

09:49, 4 марта 2025
Вице-президент США Вэнс заявил, что экономическое сотрудничество лучше отправки «20 тысяч военных из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет».
Если Украина захочет говорить о мире, Трамп будет первым, кто поднимет трубку – Вэнс
Источник фото: Politico
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что лучший способ защитить Украину от очередного вторжения России — это гарантировать, что США будут иметь финансовый интерес в будущем Украины. Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет The Guardian.

«Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, если вы действительно хотите убедиться, что Владимир Путин больше не вторгнется в Украину, то лучшая гарантия безопасности — это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины», — сказал Вэнс 3 марта.

«Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военных из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет», — добавил он.

Как указывается, это интервью вышло в эфир в тот же день, когда, по сообщениям СМИ, Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине, и через несколько дней после того, как произошел спор между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

По словам Вэнса, он пытался снизить напряженность в Белом доме во время встречи президентов. В то же время он отметил, что двери для переговоров остаются открытыми и Трамп будет первым, кто поднимет трубку.

«Президент Трамп ясно и последовательно заявил, что, конечно, двери открыты, пока Зеленский готов серьезно говорить о мире. Вы не можете прийти в Овальный кабинет или куда-либо еще и отказаться даже обсуждать детали мирного соглашения», — заявил Вэнс.

Как стало известно, в медиа заявили, что США приостанавливают поставки оружия Украине.

В то же время Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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