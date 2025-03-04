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Якщо Україна захоче говорити про мир, Трамп буде першим, хто підніме слухавку – Венс

09:49, 4 березня 2025
Віцепрезидент США Венс заявив, що економічна співпраця краща за відправку «20 тисяч військових з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років».
Якщо Україна захоче говорити про мир, Трамп буде першим, хто підніме слухавку – Венс
Джерело фото: Politico
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що найкращий спосіб захистити Україну від чергового вторгнення Росії — це гарантувати, що США матимуть фінансовий інтерес у майбутньому України. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише The Guardian.

«Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, якщо ви дійсно хочете переконатися, що Володимир Путін більше не вторгнеться в Україну, то найкраща гарантія безпеки — це дати американцям економічну вигоду в майбутньому України», — сказав Венс 3 березня.

«Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч військових з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років», — додав він.

Як вказується, це інтерв’ю вийшло в ефір того ж дня, коли, за повідомленнями ЗМІ, Білий дім оголосив про призупинення військової допомоги Україні, і через кілька днів після того, як відбулася суперечка між президентом США Дональдом Трампом та главою України Володимиром Зеленським у Овальному кабінеті.

За словами Ванса, він намагався знизити напруженість в Білому дому під час зустрічі президентів. Водночас він зазначив, що двері для переговорів залишаються відкритими і Трамп буде першим, хто підніме слухавку.

«Президент Трамп ясно і послідовно заявив, що, звісно, двері відчинені, поки Зеленський готовий серйозно говорити про мир. Ви не можете прийти до Овального кабінету або куди-небудь ще й відмовитися навіть обговорювати деталі мирної угоди», - заявив Венс.

Як стало відомо, у медіа заявили, що США призупиняють постачання зброї Україні.

Водночас Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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