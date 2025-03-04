Верховна Рада звернулася зі зверненням та подякою до Трампа, Конгресу та народу США

Верховна Рада подякувала Трампу та США за надану допомогу, яка сприяла стабілізації фронту.

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Керівники Верховної Ради, депутатських фракцій і груп у зверненні до президента США Дональда Трампа, Конгресу й американського народу подякували за підтримку й наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства.

Текст звернення опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради:

Внесок Сполучених Штатів Америки як стратегічного партнера України був вирішальним серед міжнародних союзників у підтримці нашої нації в найскладніші часи її історії.

Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність Президенту Дональду Трампу, Конгресу Сполучених Штатів та американському народу за їхню тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за пакети безпекової допомоги, надані Україні, які допомогли стабілізувати ситуацію на фронті.

Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу до всебічного відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов’язане із захистом ідеалів свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод і надійністю у відносинах із союзниками та друзями.

Ми переконані, що безпека та стабільний розвиток нашої нації забезпечуються непохитною підтримкою Сполучених Штатів і відображають цінності, які стали основою історичного успіху Америки, надихаючи мільйони українців.

На цей момент ця підтримка є важливішою, ніж будь-коли, для українського народу та Сил безпеки і оборони України, а також для забезпечення безпеки та стабільності на всьому європейському континенті.

Український народ бажає миру більше за будь-кого у світі та вірить, що особиста роль Президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу.

Верховна Рада України вітає ініціативи Президента Дональда Трампа щодо запуску переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у сфері розвідки критично важливих мінеральних ресурсів.

Верховна Рада України підтверджує, що Україна має залишатися незалежною та суверенною державою, а український народ—вільним і непереможним.

Разом ми сильніші!

Як стало відомо, у медіа заявили, що США призупиняють постачання зброї Україні.

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