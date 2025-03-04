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Трамп запровадив 25% мита на товари з Канади і Мексики та підвищив тарифи для Китаю

09:24, 4 березня 2025
Мита набувають чинності 4 березня.
Трамп запровадив 25% мита на товари з Канади і Мексики та підвищив тарифи для Китаю
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Президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики. Про це повідомляє Bloomberg.

«Все вже вирішено. Вони набувають чинності завтра», - сказав Трамп журналістам у 3 березня, коли його запитали, чи можуть сусіди США укласти угоду, щоб відкласти мита, як це сталося місяць тому.

Пізніше в Білому домі повідомили, що Трамп також підписав указ про подвоєння мита на товари з Китаю до 20%. Як вказується, у директиві зазначено, що Пекін «не вжив належних заходів» для припинення потоку незаконного фентанілу до США.

У виданні вказують, що обіцяні мита стануть одними з найбільш масштабних у період президентства Трампа, оскільки поширяться приблизно на $1,5 трильйона річного імпорту. Вони передбачають 25% мито на весь імпорт з Канади та Мексики, за винятком канадської енергетики, яка обкладатиметься 10% митом.

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США Дональд Трамп Китай Мексика Канада

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