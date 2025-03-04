Трамп запровадив 25% мита на товари з Канади і Мексики та підвищив тарифи для Китаю

Мита набувають чинності 4 березня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики. Про це повідомляє Bloomberg.

«Все вже вирішено. Вони набувають чинності завтра», - сказав Трамп журналістам у 3 березня, коли його запитали, чи можуть сусіди США укласти угоду, щоб відкласти мита, як це сталося місяць тому.

Пізніше в Білому домі повідомили, що Трамп також підписав указ про подвоєння мита на товари з Китаю до 20%. Як вказується, у директиві зазначено, що Пекін «не вжив належних заходів» для припинення потоку незаконного фентанілу до США.

У виданні вказують, що обіцяні мита стануть одними з найбільш масштабних у період президентства Трампа, оскільки поширяться приблизно на $1,5 трильйона річного імпорту. Вони передбачають 25% мито на весь імпорт з Канади та Мексики, за винятком канадської енергетики, яка обкладатиметься 10% митом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.