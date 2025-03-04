Угода про корисні копалини повертається «на рейки» – Єрмак заявив, що «є взаєморозуміння»

У США заявили, що угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана найближчим часом.

Джерело фото: Getty Image

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Член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік після розмови з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком запевняє, що угода про видобуток корисних копалин між Україною і США буде підписана найближчим часом.

«Я мав тривалу і продуктивну розмову тет-а-тет з керівником адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей потяг на рейки. Ця угода про видобуток корисних копалин буде підписана найближчим часом, що приведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, яке, зрештою, природним чином приведе до допомоги у сфері безпеки», – повідомив Фіцпатрік.

За його словами, Європа «повинна буде активізуватися і зробити свій внесок, і для цього їй будуть надані відповідні повноваження».

«Слідкуйте за подальшими подробицями», – додав член Палати представників.

Такий діалог підтвердив і керівник ОПУ Андрій Єрмак. Зокрема, він вказав, що вони обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про корисні копалини.

В результаті, Єрмак наголосив, що «нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам».

«Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав», - прокоментував діалог керівник ОПУ.

Як стало відомо, у медіа заявили, що США призупиняють постачання зброї Україні.

Водночас Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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