Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Угода про корисні копалини повертається «на рейки» – Єрмак заявив, що «є взаєморозуміння»

09:06, 4 березня 2025
У США заявили, що угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана найближчим часом.
Угода про корисні копалини повертається «на рейки» – Єрмак заявив, що «є взаєморозуміння»
Джерело фото: Getty Image
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік після розмови з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком запевняє, що угода про видобуток корисних копалин між Україною і США буде підписана найближчим часом.

«Я мав тривалу і продуктивну розмову тет-а-тет з керівником адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей потяг на рейки. Ця угода про видобуток корисних копалин буде підписана найближчим часом, що приведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, яке, зрештою, природним чином приведе до допомоги у сфері безпеки», – повідомив Фіцпатрік.

За його словами, Європа «повинна буде активізуватися і зробити свій внесок, і для цього їй будуть надані відповідні повноваження».

«Слідкуйте за подальшими подробицями», – додав член Палати представників.

Такий діалог підтвердив і керівник ОПУ Андрій Єрмак. Зокрема, він вказав, що вони обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про корисні копалини.

В результаті, Єрмак наголосив, що «нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам».

«Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав», - прокоментував діалог керівник ОПУ.

Як стало відомо, у медіа заявили, що США призупиняють постачання зброї Україні.

Водночас Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна Андрій Єрмак

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступником голови Вищої ради правосуддя обрана Оксана Кваша

Раніше Оксана Кваша брала участь у виборах до Верховної Ради від партії «Слуга народу».

Верховний Суд скасував ухвалу про повернення апеляційної скарги через відсутність підпису на електронному ордері адвоката

Ордер, сформований та поданий через систему «Електронний суд», є належним підтвердженням повноважень адвоката.

Прокурорам будуть платити пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури – комітет погодив законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект авторства Галини Третьякової щодо особливостей пенсійного забезпечення працівників прокуратури.

КПК не передбачає, що внесення змін у ЄРДР і зміна правової кваліфікації мають здійснюватися виключно за погодженням керівника прокуратури та на підставі ухвали слідчого судді – Верховний Суд

Також Верховний Суд вказав, що кримінальний процесуальний закон не містить вимог щодо обов’язкового затвердження обвинувального акта саме керівником відділу прокуратури.

Карати за ухилення від сплати податків пропонують лише за наявності результатів відповідної перевірки податкової служби

У статті 212 КК, яка регулює відповідальність за ухилення від сплати податків, пропонується уточнити, що обов’язок сплати податків підтверджується лише за наявності рішення контролюючого органу щодо узгодженої суми податкового зобов’язання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва