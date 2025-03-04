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Зеленський призначив Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації

08:37, 4 березня 2025
Валерій Залужний виконуватиме обов'язки представника України в IMO та посла України у Великій Британії за сумісництвом.
Зеленський призначив Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації
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Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).

Відповідний указ №151/2025 з’явився на офіційному порталі глави держави.

Як зазначається, Залужний виконуватиме обов'язки представника України в IMO та посла України у Великій Британії за сумісництвом.

Міжнародна морська організація є спеціалізованою установою ООН. Її діяльність спрямована на забезпечення безпеки на морі і запобігання забруднення з суден довкілля.

Раніше ми писали, що колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вирушив до Великої Британії. Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії

Раніше, Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я.

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Володимир Зеленський Валерій Залужний

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