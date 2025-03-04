Заступником голови Вищої ради правосуддя обрана Оксана Кваша

Раніше Оксана Кваша брала участь у виборах до Верховної Ради від партії «Слуга народу».

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Вища рада правосуддя 4 березня 2025 року обрала на посаду заступника голови Ради правосуддя представницю наукової спільноти Оксану Квашу.

Її кандидатуру запропонував особисто голова ВРП Григорій Усик.

Як зазначив Григорій Усик, Оксана Кваша «виявила здатність працювати в команді та у майбутньому зможе забезпечити інституційну пам'ять ВРП».

Також голова ВРП додав, що важливо забезпечити гендерну рівність у складі Ради правосуддя, а відтак, враховуючи, що Оксана Кваша є жінкою, то її призначення на посаду заступника голови ВРП забезпечить необхідний «гендерний баланс».

Під час голосування голоси розподілися наступним чином:

«за» Оксану Квашу – 12 голосів членів ВРП

не підтримали жодного кандидата – 5 членів Ради правосуддя

Нагадаємо, що на посаду члена ВРП Оксана Кваша була обрана з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 16 листопада 2023 року.

Її кандидатуру підтримали 72 делегати з’їзду зі 110.

До обрання на посаду члена ВРП Оксана Кваша працювала на посаді вченого секретаря Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Спеціалізується на питаннях кримінального права та кримінології. У 2019 році брала участь у парламентських виборах за списком партії «Слуга народу» під № 159, однак не пройшла до складу Верховної Ради IX скликання.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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