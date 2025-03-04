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Кабмін погодив реорганізацію Державного науково-дослідного інституту МВС

12:32, 4 березня 2025
МВС доручено здійснити в заходи, пов’язані з реорганізацією Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ.
Кабмін погодив реорганізацію Державного науково-дослідного інституту МВС
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Кабмін розпорядженням №174-р погодив реорганізацію Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.

Реорганізація відбудеться шляхом приєднання його до Національної академії внутрішніх справ.

Національна академія внутрішніх справ буде правонаступником майна, прав та обов’язків Державного науково-дослідного інституту МВС.

МВС доручається здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією Державного науково-дослідного інституту МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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МВС Кабінет Міністрів України

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