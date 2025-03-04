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В Офісі Президента розкрили план дій щодо питання призупинення військової допомоги США Україні

12:53, 4 березня 2025
Михайло Подоляк, говорячи про постачання зброї заявив, що проводиться ретельний аудит того, що можна виробити в межах партнерського співробітництва.
В Офісі Президента розкрили план дій щодо питання призупинення військової допомоги США Україні
Фото: ukrinform.com
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Як раніше повідомляли ЗМІ, зокрема видання Bloomberg та агентство Reuters, США припиняють військову допомогу Україні. Проте кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджував, що офіційного рішення та доказів скасування військової допомоги США не було.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію ЗМІ щодо припинення постачання зброї США Україні.

За його словами, спочатку треба оцінити, які саме програми перестануть працювати.

«З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура», - заявив він.

Михайло Подоляк наголосив, що також  треба оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів.

«Тим більше що програми заміщення вже працюють…

По/третє, не забуваємо також, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій…», - сказав він.

Радник голови Офісу Президента ще додав, що тож проводиться ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити.

«Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами», - підкреслив він.

Додамо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на закритому засіданні комітету було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.

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США Україна Подоляк

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