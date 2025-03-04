14 нардепів та 5 суддів – у НАБУ озвучили кількість підозр у недостовірному декларуванні

З 2022 року в Україні відновлено обов’язкове декларування статків декларантами, адже це важливий крок до прозорості та підзвітності влади, особливо під час війни.
Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, за минулий рік до НАБУ і САП надійшли 34 висновки НАЗК щодо недостовірного декларування, на підставі яких було розпочато 22 кримінальних провадження. Фігурантам деяких, як-от чинному на той час голові Антимонопольного комітету України, оголосили про підозру.
Загалом, станом на кінець грудня 2024 року було:
- Відкрито 70 справ щодо недостовірного декларування у роботі детективів.
- Оголошено підозру 35 особам у недостовірному декларуванні, серед яких:
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