Чи можна розраховувати на оплату лікарняного, якщо підприємство не сплачує ЄСВ

Якщо підприємство є боржником з єдиного соціального внеску, це може вплинути на розмір виплат.

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В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи оплачується лікарняний особі, яка працює на підприємстві, що є боржником з єдиного соціального внеску з лютого 2024 року.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV застраховані особи мають право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Якщо підприємство є боржником з єдиного соціального внеску, це може вплинути на розмір виплат.

Якщо протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку ваш страховий стаж становить менше 6 місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності буде нарахована на основі заробітної плати (доходу), з якої сплачуються внески. Однак виплата не може перевищувати розмір допомоги, обчислений на основі мінімальної заробітної плати, що діяла на момент настання страхового випадку.

Застраховані особи, які мають страховий стаж менше 6 місяців за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на страхові виплати в таких розмірах:

допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

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