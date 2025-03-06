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Гендиректор закупочного агентства Минобороны Арсен Жумадилов покидает должность

10:58, 6 марта 2025
До избрания нового руководителя обязанности возложат на исполнительного директора Андрея Созанского.
Гендиректор закупочного агентства Минобороны Арсен Жумадилов покидает должность
Источник фото: Сергей Пириев / Forbes Ukraine
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Генеральный директор закупочного агентства Министерства обороны «Государственный оператор тыла» Арсен Жумадилов уходит с должности. Об этом сообщили в агентстве.

«С сегодняшнего дня Арсен Жумадилов покидает должность генерального директора DOT. До избрания нового руководителя, в.и.о. будет исполнительный директор Андрей Созанский. Это решение было поддержано наблюдательным советом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей Созанский был частью команды с момента создания DOT.

В агентстве заявляют, что он имеет значительный опыт в закупках и логистике, глубоко понимает систему и процессы, а также разделяет ценности.

Добавим, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет.

А госпредприятие «Агентство оборонных закупок» заявило, что будет работать в штатном режиме, несмотря на решение Министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Кроме того, послы G7 отреагировали на смену руководства Агентства оборонных закупок.

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Минобороны

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