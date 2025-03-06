За взятку обещал иностранцу «помочь» с видом на жительство — разоблачен сотрудник миграционной службы

В Киеве на злоупотреблении влиянием полиция разоблачила сотрудника миграционной службы. Мужчина пообещал иностранцу содействовать в получении вида на жительство в Украине и за это требовал деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Главный специалист одного из отделов подразделения Государственной миграционной службы Киева и области решил заработать на иностранце, которому нужно было оформить вид на временное проживание на территории Украины. Он заверил гражданина другого государства, что договорится со своими коллегами о оформлении документов. Однако за эту «услугу» злоумышленник выдвинул требование — передать ему 750 долларов.

Встречу для передачи денег фигурант назначил в кафе, где и получил от мужчины указанную сумму.

Оперативники задержали злоумышленника и вручили ему подозрение в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины). За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.