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За взятку обещал иностранцу «помочь» с видом на жительство — разоблачен сотрудник миграционной службы

15:08, 6 марта 2025
Свои «услуги» чиновник оценил в 750 долларов.
За взятку обещал иностранцу «помочь» с видом на жительство — разоблачен сотрудник миграционной службы
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве на злоупотреблении влиянием полиция разоблачила сотрудника миграционной службы. Мужчина пообещал иностранцу содействовать в получении вида на жительство в Украине и за это требовал деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Главный специалист одного из отделов подразделения Государственной миграционной службы Киева и области решил заработать на иностранце, которому нужно было оформить вид на временное проживание на территории Украины. Он заверил гражданина другого государства, что договорится со своими коллегами о оформлении документов. Однако за эту «услугу» злоумышленник выдвинул требование — передать ему 750 долларов.

Встречу для передачи денег фигурант назначил в кафе, где и получил от мужчины указанную сумму.

Оперативники задержали злоумышленника и вручили ему подозрение в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины). За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Национальная полиция миграционная служба

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