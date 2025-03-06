Практика судів
  1. В Україні

За хабар обіцяв іноземцю «допомогти» з посвідкою на проживання — викрили працівника міграційної служби

15:08, 6 березня 2025
Свої «послуги» посадовець оцінив в 750 доларів.
За хабар обіцяв іноземцю «допомогти» з посвідкою на проживання — викрили працівника міграційної служби
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на зловживанні впливом поліція викрила працівника міграційної служби. Чоловік пообіцяв іноземцю посприяти в отриманні посвідки на проживання в Україні та за це вимагав гроші. Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Головний спеціаліст одного з відділів підрозділу Державної міграційної служби Києва та області вирішив заробити на іноземцеві, якому потрібно було оформити посвідку щодо тимчасового проживання на території України. Він запевнив громадянина іншої держави, що домовиться зі своїми колегами щодо оформлення документів. Однак за цю послугу зловмисник висунув вимогу - надати йому 750 доларів.

Зустріч для передачі грошей фігурант призначив у кав’ярні, де і отримав від чоловіка вказану суму.

Оперативники затримали фігуранта та вручили йому підозру у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України). За скоєне він може потрапити до в’язниці на п’ять років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція міграційна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник Секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило звільнився за власним бажанням

Мотиви свого вчинку Михайло Шумило пояснювати не став.

Українці за кордоном зможуть платити штрафи від ТЦК дистанційно – комітет рекомендував прийняти закон

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що дистанційна сплата штрафів від ТЦК через Резерв+ за кордоном стане сервісним кроком.

Білий дім не видаляв сторінку про безпекову угоду з Україною – вона архівована разом з іншими

Усі сторінки сайту Білого дому часів адміністрації Джо Байдена перенесені до архіву, тому можуть не працювати.

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня

Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.

Статистичні показники свідчать, що місцеві господарські суди зберігають високу якість правосуддя та довіру учасників процесу – Господарський суд Тернопільської області

У 2024 році з прийнятих рішень місцевого господарського суду, які підлягали оскарженню, лише 19,2% було оскаржено до апеляційної чи касаційної інстанції, а переважна більшість – 81% рішень першої інстанції не оскаржуються взагалі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду