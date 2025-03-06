За хабар обіцяв іноземцю «допомогти» з посвідкою на проживання — викрили працівника міграційної служби

Свої «послуги» посадовець оцінив в 750 доларів.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві на зловживанні впливом поліція викрила працівника міграційної служби. Чоловік пообіцяв іноземцю посприяти в отриманні посвідки на проживання в Україні та за це вимагав гроші. Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Головний спеціаліст одного з відділів підрозділу Державної міграційної служби Києва та області вирішив заробити на іноземцеві, якому потрібно було оформити посвідку щодо тимчасового проживання на території України. Він запевнив громадянина іншої держави, що домовиться зі своїми колегами щодо оформлення документів. Однак за цю послугу зловмисник висунув вимогу - надати йому 750 доларів.

Зустріч для передачі грошей фігурант призначив у кав’ярні, де і отримав від чоловіка вказану суму.

Оперативники затримали фігуранта та вручили йому підозру у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України). За скоєне він може потрапити до в’язниці на п’ять років.

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