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Оператор ГРМ зобов’язаний здійснювати ліцензійну діяльність лише через газорозподільну систему, яка йому законно належить, — Верховний Суд

11:16, 6 березня 2025
Оператор газорозподільної системи зобов’язаний здійснювати ліцензійну діяльність виключно за допомогою газорозподільної системи, яка належить йому на законних підставах.
Оператор ГРМ зобов’язаний здійснювати ліцензійну діяльність лише через газорозподільну систему, яка йому законно належить, — Верховний Суд
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Неукладення оператором договорів на господарське відання, користування чи експлуатацію газорозподільних систем є порушенням вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання (Ліцензійних умов).

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Обставини справи:

Оператор ГРМ подав позов до суду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про скасування постанови про накладення штрафу та розпорядження. Підставою для накладення штрафу стала відсутність у позивача правовстановлювальних документів на газорозподільні мережі, які він використовував у процесі здійснення своєї діяльності. Позивач пояснював, що прийняття газорозподільних мереж у користування (господарське відання) не залежало від його волі. Відключення газопроводу є неможливим, оскільки порушить права фізичних осіб, газопостачання яких забезпечується саме спірним відрізком газопроводу.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове – про часткове задоволення позову. КАС ВС частково задовольнив касаційну скаргу відповідача, скасував постанову суду апеляційної інстанції в частині визнання протиправними та скасування оскаржуваних постанови про накладення штрафу та розпорядження про усунення порушень у частині підпункту 1 п. 2.2 Ліцензійних умов, відмовивши позивачу в цій частині позовних вимог.

КАС ВС дійшов висновку, що оператор ГРМ зобов’язаний здійснювати ліцензійну діяльність виключно за допомогою газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації.

Наявність неукладених оператором ГРМ договорів на господарське відання, користування чи експлуатацію газорозподільних систем є порушенням зазначеної норми Ліцензійних умов.

Постанова Верховного Суду від 11 лютого 2025 року у справі № 120/4070/23 (провадження № К/990/39190/23) – за посиланням.

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Верховний Суд КАС ВС газ

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