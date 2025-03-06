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У який термін встановлюється батьківство дитини після смерті батька у судовому порядку

10:40, 6 березня 2025
Сімейний кодекс України передбачає можливість встановлення батьківства у судовому порядку.
У який термін встановлюється батьківство дитини після смерті батька у судовому порядку
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Визначення батьківства – це важливий юридичний процес, який встановлює факт кровного споріднення між батьком і дитиною. Як пояснюють у Міністерстві юстиції, коли батько помер, процес вимагає врахування низки правових нюансів. Сімейний кодекс України передбачає можливість встановлення батьківства у судовому порядку, якщо батьки не перебували в офіційному шлюбі.

Відповідно до статті 130 Кодексу у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду.

Суд приймає заяву про встановлення факту батьківства, лише якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу. А саме, якщо запис про батька дитини провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

Законодавством України не встановлена позовна давність для цієї категорії справ. Там чином, подати заяву до суду можливо у будь-який час.

Заява про встановлення факту батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 128 Кодексу:

  • матір’ю;
  • опікуном;
  • піклувальником дитини;
  • особою, яка утримує та виховує дитину;
  • самою дитиною, яка досягла повноліття.

Згідно зі статтею 318 Цивільного процесуального кодексу України у заяві повинно бути зазначено:

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
  • докази, що підтверджують факт.

Такими доказами можуть бути:

  • ДНК-експертиза (якщо можливо отримати генетичний матеріал батька);
  • показання свідків, листування, спільні фото, інші докази, що підтверджують намір чоловіка бути батьком.

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