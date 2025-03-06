З 6 березня розпочалася реєстрація на НМТ-2025 — порядок створення персонального кабінету

Реєстрація на національний мультипредметний тест триває до 3 квітня.

Фото: 18000.com.ua

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З 6 березня розпочалася реєстрація осіб, які мають намір узяти участь в національному мультипредметному тесті (НМТ). Період реєстрації триматиме до 3 квітня.

Створення персонального кабінету

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику / вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком Дія, або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

У 2025 році для автоматичного заповнення персональних даних потенційні вступники / вступниці можуть скористатися мобільним застосунком Дія. У процесі створення персонального кабінету достатньо через Дію надіслати копію цифрового паспорта (ID-картки або закордонного). У такому разі не потрібно буде вручну вводити персональні дані й завантажувати сканкопії паспорта та картки платника податків. Вони підтягнуться з цифрового документа автоматично.

Зайшовши на сторінку спеціального сервісу «Реєстрація для участі в НМТ», після ознайомлення із запропонованим документами натисніть на кнопку «Розпочати реєстрацію», потім виберіть опцію «Створити за допомогою Дії», далі зіскануйте QR-код камерою смартфона, на якому встановлена Дія, та підтвердьте відправлення копії паспорта Дія.Підписом.

Після створення персонального кабінету виконайте в ньому такі дії:

зазначте реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», відомості про заклад освіти (для випускників поточного року), у разі потреби поставте відмітку про проходження НМТ під час додаткових сесій, укажіть на потребу створення особливих (спеціальних) умов), виберіть із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де ви плануєте перебувати в дні проведення НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;

завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично відповідно до внесених реєстраційних даних):

документа, що містить інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році (для цьогорічних випускників), або один із таких документів: документ про повну загальну середню освіту, документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, документ про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, документ про здобутий ступінь вищої освіти, виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, яка підтверджує наявність у ньому одного із зазначених у цьому підпункті документів про освіту (для випускників);

довідки про мову навчання (для вступників / вступниць, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії мовою корінного народу або національної меншини);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);

підтвердьте бажання взяти участь в НМТ і надішліть внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Як самостійно створити персональний кабінет

Потенційні вступники / вступниці під час створення персонального кабінету в спеціальному сервісі самостійно зазначають особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); число, місяць і рік народження; дані документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)).

На другому кроці реєстрації потрібно вказати свою категорію: випускник поточного року, випускник минулих років.

Обов’язковим етапом під час заповнення реєстраційної форми є вибір із запропонованих переліків навчального предмета на вибір, з якого вступник / вступниця бажає пройти тестування, та населеного пункту в Україні, де він / вона планує перебувати в дні проведення НМТ, або населеного пункту за кордоном, де він / вона бажає пройти НМТ. Цю інформацію буде використано для розподілу учасників / учасниць НМТ за ТЕЦ. Також вступник / вступниця за потреби матиме змогу вибрати мову, якою бажає отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії.

Зважте на те, що навчальні предмети, які увійшли до обов’язкових, будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож у запропонованому переліку потрібно буде вказати лише один предмет на вибір. Реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива.

Наступним етапом реєстрації за допомогою спеціального сервісу є завантаження в персональному кабінеті копій документів.

Відповідно до внесених реєстраційних даних програма автоматично визначає перелік документів для завантаження. Проте слід пам’ятати про обов’язкові документи, без яких неможливо зареєструватися.

Отже, під час реєстрації на НМТ вам точно потрібно завантажити сканкопії та/або фотокопії:

паспортного документа або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ. У разі неможливості завантаження сканкопії або фотокопії документа, що посвідчує особу, вступники / вступниці замість нього можуть завантажити сканкопію або фотокопію довідки з ЄДДР / витягу з РТГ, що містить інформацію про відповідний документ, що посвідчує особу, інформацію про який внесено в персональному кабінеті);

документа, що містить інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році (для цьогорічних випускників), або один із таких документів: документ про повну загальну середню освіту, документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, документ про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, документ про здобутий ступінь вищої освіти, виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, яка підтверджує наявність у ньому одного із зазначених у цьому підпункті документів про освіту (для випускників минулих років);

документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків, або довідки про внесення відомостей до ЄДДР, до якої внесено дані про РНОКПП, або витягу з реєстру територіальної громади, до якого внесено дані про РНОКПП.

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