С 6 марта началась регистрация на НМТ-2025 — порядок создания персонального кабинета

С 6 марта началась регистрация лиц, желающих принять участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Период регистрации продлится до 3 апреля.

Создание персонального кабинета

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, абитуриенту / абитуриентке необходимо с помощью специального сервиса создать персональный кабинет на сайте УЦОЯО. Это можно сделать автоматически, воспользовавшись приложением «Дія», или же путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

В 2025 году для автоматического заполнения персональных данных потенциальные абитуриенты / абитуриентки могут воспользоваться мобильным приложением «Дія». В процессе создания персонального кабинета достаточно через «Дію» отправить копию цифрового паспорта (ID-карты или заграничного паспорта). В таком случае не нужно будет вручную вводить персональные данные и загружать сканкопии паспорта и карточки налогоплательщика – они автоматически подтянутся из цифрового документа.

Перейдя на страницу специального сервиса «Регистрация для участия в НМТ», после ознакомления с предложенными документами нажмите на кнопку «Начать регистрацию», затем выберите опцию «Создать с помощью Дії», далее отсканируйте QR-код камерой смартфона, на котором установлена «Дія», и подтвердите отправку копии паспорта с помощью Дія.Підпис.

После создания персонального кабинета выполните в нем следующие действия:

укажите регистрационные данные (контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет», сведения об учебном заведении (для выпускников текущего года), при необходимости отметьте прохождение НМТ во время дополнительных сессий, укажите необходимость создания особых (специальных) условий);

выберите из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за границей, где вы планируете находиться в дни проведения НМТ, а также язык сдачи предметов сертификационной работы;

загрузите сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически в соответствии с внесенными регистрационными данными):

документа, содержащего информацию об образовании: справки с места учебы, подтверждающей, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году (для нынешних выпускников), или одного из следующих документов: документа о полном общем среднем образовании, документа о полученном образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста, документа о полученном образовательно-профессиональном уровне младшего бакалавра, документа о полученной степени высшего образования, выписки из Реестра документов об образовании ЕДЕБО, подтверждающей наличие в нем одного из указанных в этом подпункте документов об образовании (для выпускников прошлых лет);

справки о языке обучения (для абитуриентов, которые хотят получить задания сертификационной работы по математике, и/или истории Украины, и/или биологии, и/или географии, и/или физики, и/или химии на языке коренного народа или национального меньшинства);

медицинского заключения о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания по форме первичной учетной документации № 086-3/о «Медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания», утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины от 29 августа 2016 года № 1027/900 (для лиц с особыми образовательными потребностями);

подтвердите желание принять участие в НМТ и отправьте внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

Как самостоятельно создать персональный кабинет

Потенциальные абитуриенты / абитуриентки при создании персонального кабинета в специальном сервисе самостоятельно указывают личные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии); число, месяц и год рождения; данные документа, удостоверяющего личность, на основании которого осуществляется регистрация; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)).

На втором шаге регистрации необходимо указать свою категорию: выпускник текущего года или выпускник прошлых лет.

Обязательным этапом при заполнении регистрационной формы является выбор из предложенных перечней учебного предмета на выбор, по которому абитуриент / абитуриентка желает пройти тестирование, и населенного пункта в Украине, где он / она планирует находиться в дни проведения НМТ, или населенного пункта за границей, где он / она хочет пройти НМТ. Эта информация будет использована для распределения участников НМТ по ТЕЦ. Также абитуриент / абитуриентка при необходимости сможет выбрать язык, на котором хочет получить задания сертификационной работы по математике, и/или истории Украины, и/или биологии, и/или географии, и/или физики, и/или химии.

Учтите, что учебные предметы, входящие в обязательные, будут автоматически указаны в сервисе регистрации, поэтому в предложенном перечне необходимо будет выбрать только один предмет на выбор. Регистрация для прохождения тестирования по меньшему или большему количеству предметов невозможна.

Следующим этапом регистрации с помощью специального сервиса является загрузка в персональном кабинете копий документов.

В соответствии с внесенными регистрационными данными программа автоматически определяет перечень документов для загрузки. Однако следует помнить об обязательных документах, без которых невозможно зарегистрироваться.

Во время регистрации на НМТ вам обязательно нужно загрузить сканкопии и/или фотокопии:

паспортного документа или другого документа, удостоверяющего личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ. В случае невозможности загрузки сканкопии или фотокопии документа, удостоверяющего личность, абитуриенты вместо него могут загрузить сканкопию или фотокопию справки из ЕГДР / выписки из РТГ, содержащей информацию о соответствующем документе, удостоверяющем личность, информация о котором внесена в персональный кабинет;

документа, содержащего информацию об образовании: справки с места учебы, подтверждающей, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году (для нынешних выпускников), или одного из следующих документов: документа о полном общем среднем образовании, документа о полученном образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста, документа о полученном образовательно-профессиональном уровне младшего бакалавра, документа о полученной степени высшего образования, выписки из Реестра документов об образовании ЕДЕБО, подтверждающей наличие в нем одного из указанных в этом подпункте документов об образовании (для выпускников прошлых лет);

документа, подтверждающего внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП): карты налогоплательщика, или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП, или свидетельства о рождении, в которое внесены данные о РНОКПП, или справки о присвоении идентификационного номера физического лица – налогоплательщика, или справки о внесении сведений в ЕГДР, в которую внесены данные о РНОКПП, или выписки из реестра территориальной громады, в которую внесены данные о РНОКПП.