Есть вопросы относительно механизма проверки наличия гражданства РФ у граждан Украины — замечания ГНЭУ ВР к законопроекту о запрете гражданам РФ владеть землей

В ГНЭУ ВР относительно законопроекта об исключении граждан РФ из числа субъектов земельных отношений отметили, что бывают ситуации, когда гражданин Украины также имеет гражданство РФ, поэтому важным является механизм реализации предложенных законодателем изменений в аспекте процедуры определения гражданства РФ.

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Остается нерешенным вопрос процедуры массовой проверки наличия гражданства РФ у граждан Украины, если у них есть двойное гражданство. Об этом указано в замечаниях Главного научно-экспертного управления Верховной Рады к законопроекту 9218 о защите права собственности Украинского народа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада может вскоре рассмотреть законопроект 9218, которым вносятся изменения в Земельный кодекс, согласно которым граждане РФ, юридические лица и международные объединения или организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ:

не могут быть субъектами права собственности на землю в Украине;

не могут приобретать право собственности на земельные участки;

не являются субъектами земельных отношений;

не могут иметь земельные участки для ведения индивидуального или коллективного садоводства на условиях аренды;

продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности этим лицам не допускается.

Если такие лица владеют или пользуются природными объектами права собственности Украинского народа (землей, земельными участками, лесами, недрами), то они обязаны будут отчуждать право собственности или пользования такими объектами в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины с целью защиты права собственности украинского народа».

В Гражданском кодексе предлагается определить аналогичные правила:

граждане РФ не могут приобретать право собственности на землю (земельные участки);

юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, не могут быть субъектами права собственности на землю (земельный участок);

граждане РФ, юридические лица и международные объединения и организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, а также РФ:

- не имеют права владеть и пользоваться природными объектами права собственности Украинского народа (землей, земельными участками, лесами, недрами);

- обязаны отчуждать право собственности и/или пользования такими объектами в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона.

Однако, как известно, в настоящее время случаются ситуации, когда даже для выяснения гражданства судей и других должностных лиц, которые уже проходили соответствующие проверки при назначении на должность, в каждом конкретном случае необходимо обращаться в СБУ.

Поэтому остается неясным, как законодатели на практике предлагают массово проверять наличие гражданства РФ у обычных граждан – и с каким объемом запросов придется столкнуться.

«Следует обратить внимание, что в Российской Федерации (государстве-агрессоре) существует двойное гражданство, поэтому в некоторых случаях на практике сложно определить, является ли конкретное лицо гражданином государства-агрессора. Случаются ситуации, когда гражданин Украины также имеет гражданство государства-агрессора, поэтому важно установить механизм реализации предлагаемого положения проекта в аспекте определения гражданства государства-агрессора», – отметили в Главном научно-экспертном управлении парламента.

Относительно обязанности граждан РФ и юридических лиц в течение 3 месяцев отчуждать земельные участки, леса, недра, то, как отметили в ГНЭУ, из этого положения неясно, каким образом соответствующие субъекты, а также государство-агрессор могут отчуждать право собственности Украинского народа, если, как указано в проекте, они лишь «владеют и/или пользуются природными объектами права собственности Украинского народа» и не имеют права собственности на такие объекты.

Кроме того, в законопроекте не предусмотрены правовые последствия в случае неотчуждения «в течение трех месяцев со дня вступления в силу» этого закона, а также не определена дальнейшая судьба соответствующих «природных объектов права собственности Украинского народа», право собственности и/или пользование которыми не было отчуждено. То есть отсутствует завершенный механизм правового регулирования соответствующих отношений. Такие же замечания касаются и других соответствующих положений проекта.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам правовой политики 5 марта рекомендовал принять этот законопроект в первом чтении и доработать его ко второму чтению. Проектом также предлагаются изменения в Кодекс о недрах, Лесной и Водный кодексы.

Автор: Наталя Мамченко

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