Есть вопросы относительно механизма проверки наличия гражданства РФ у граждан Украины — замечания ГНЭУ ВР к законопроекту о запрете гражданам РФ владеть землей

Остается нерешенным вопрос процедуры массовой проверки наличия гражданства РФ у граждан Украины, если у них есть двойное гражданство. Об этом указано в замечаниях Главного научно-экспертного управления Верховной Рады к законопроекту 9218 о защите права собственности Украинского народа.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада может вскоре рассмотреть законопроект 9218, которым вносятся изменения в Земельный кодекс, согласно которым граждане РФ, юридические лица и международные объединения или организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ:
Если такие лица владеют или пользуются природными объектами права собственности Украинского народа (землей, земельными участками, лесами, недрами), то они обязаны будут отчуждать право собственности или пользования такими объектами в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины с целью защиты права собственности украинского народа».
В Гражданском кодексе предлагается определить аналогичные правила:
- не имеют права владеть и пользоваться природными объектами права собственности Украинского народа (землей, земельными участками, лесами, недрами);
- обязаны отчуждать право собственности и/или пользования такими объектами в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона.
Однако, как известно, в настоящее время случаются ситуации, когда даже для выяснения гражданства судей и других должностных лиц, которые уже проходили соответствующие проверки при назначении на должность, в каждом конкретном случае необходимо обращаться в СБУ.
Поэтому остается неясным, как законодатели на практике предлагают массово проверять наличие гражданства РФ у обычных граждан – и с каким объемом запросов придется столкнуться.
«Следует обратить внимание, что в Российской Федерации (государстве-агрессоре) существует двойное гражданство, поэтому в некоторых случаях на практике сложно определить, является ли конкретное лицо гражданином государства-агрессора. Случаются ситуации, когда гражданин Украины также имеет гражданство государства-агрессора, поэтому важно установить механизм реализации предлагаемого положения проекта в аспекте определения гражданства государства-агрессора», – отметили в Главном научно-экспертном управлении парламента.
Относительно обязанности граждан РФ и юридических лиц в течение 3 месяцев отчуждать земельные участки, леса, недра, то, как отметили в ГНЭУ, из этого положения неясно, каким образом соответствующие субъекты, а также государство-агрессор могут отчуждать право собственности Украинского народа, если, как указано в проекте, они лишь «владеют и/или пользуются природными объектами права собственности Украинского народа» и не имеют права собственности на такие объекты.
Кроме того, в законопроекте не предусмотрены правовые последствия в случае неотчуждения «в течение трех месяцев со дня вступления в силу» этого закона, а также не определена дальнейшая судьба соответствующих «природных объектов права собственности Украинского народа», право собственности и/или пользование которыми не было отчуждено. То есть отсутствует завершенный механизм правового регулирования соответствующих отношений. Такие же замечания касаются и других соответствующих положений проекта.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам правовой политики 5 марта рекомендовал принять этот законопроект в первом чтении и доработать его ко второму чтению. Проектом также предлагаются изменения в Кодекс о недрах, Лесной и Водный кодексы.
Автор: Наталя Мамченко
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