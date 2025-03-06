В Минобороны объявили о дегустации готовых сухпайков ВСУ, чтобы оценить их качество

В Минобороны заявили о многоуровневой системе контроля качества сухпайков для ВСУ.

Источник фото: АрміяInform

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В Министерстве обороны сообщили об усилении проверки суточных полевых наборов продуктов для Вооруженных Сил Украины.

Так, согласно новым правилам, государственные контракты на поставку сухпайков предусматривают обязательный контроль во всех его компонентах в ветлабораториях. Это касается как первых и вторых блюд, так и дополнительных продуктов.

После лабораторных испытаний поставщики получают разрешение на комплектацию пайков. Далее проводится дегустация готовых блюд и оценка их пищевого качества.

Следующий этап – прием партий пайков в объединенных центрах обеспечения ВСУ. Его осуществляет специальная комиссия в составе специалистов Центрального управления контроля качества, Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, закупочного агентства Минобороны «Государственный оператор тыла», Командования сил Логистики и представителей фирмы-поставщика.

Из каждой партии отбирается определенное количество ящиков, которые вскрывают для проверки комплектности составных частей и наличия протоколов испытаний на каждое наименование продукции. Обнаруженные в ходе контроля несоответствия оперативно устраняются.

Партии пайков, в которых выявлены нарушения, не принимаются и возвращаются обратно поставщику для устранения недостатков. Таким образом, отмечают в Минобороны, с начала года не допустили к поставке около 90 000 комплектов.

Среди наиболее распространённых несоответствий требованиям – нехватка или избыток отдельных компонентов, нарушение герметичности упаковки или обнаружение продуктов, которые не проходили испытания. Больше всего выявленных нарушений касались качества мяса в первых и вторых блюдах.

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