У Міноборони оголосили про дегустацію готових сухпайків ЗСУ, щоб оцінити їхню якість

У Міноборони заявили про багаторівневу систему контролю якості сухпайків для ЗСУ.

Джерело фото: АрміяInform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міноборони повідомили про посилення перевірки добових польових наборів продуктів для Збройних Сил України.

Так, згідно з новими правилами, державні контракти на постачання сухпайків передбачають обов’язковий контроль у ветлабораторіях усіх його складових. Це стосується як перших і других страв, так і додаткових продуктів.

Після лабораторних випробувань постачальники отримують дозвіл на комплектування пайків. Надалі проводиться дегустація готових страв та оцінка їх харчової якості.

Наступний етап – приймання партій пайків на об’єднаних центрах забезпечення ЗСУ. Його здійснює спеціальна комісія у складі фахівців Центрального управління контролю якості, Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу», Командування сил Логістики та представників фірми-постачальника.

З кожної партії відбирається певна кількість ящиків, які розкривають для перевірки комплектності складових та наявності протоколів випробувань на кожне найменування продукції. Виявлені під час контролю невідповідності оперативно усувають.

Партії пайків, у яких виявили порушення, не приймаються та повертаються назад постачальнику для усунення недоліків. Таким чином, вказують у Міноборони, з початку року не допустили до постачання близько 90 000 комплектів.

Серед найпоширеніших невідповідностей вимогам – нестача або надлишок окремих складових, порушення герметичності або виявлення продуктів, які не проходили випробування. Найбільше виявлених порушень стосувалися якості м’яса у перших та других стравах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.