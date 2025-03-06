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У Міноборони оголосили про дегустацію готових сухпайків ЗСУ, щоб оцінити їхню якість

21:14, 6 березня 2025
У Міноборони заявили про багаторівневу систему контролю якості сухпайків для ЗСУ.
У Міноборони оголосили про дегустацію готових сухпайків ЗСУ, щоб оцінити їхню якість
Джерело фото: АрміяInform
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У Міноборони повідомили про посилення перевірки добових польових наборів продуктів для Збройних Сил України.

Так, згідно з новими правилами, державні контракти на постачання сухпайків передбачають обов’язковий контроль у ветлабораторіях усіх його складових. Це стосується як перших і других страв, так і додаткових продуктів.

Після лабораторних випробувань постачальники отримують дозвіл на комплектування пайків. Надалі проводиться дегустація готових страв та оцінка їх харчової якості. 

Наступний етап – приймання партій пайків на об’єднаних центрах забезпечення ЗСУ. Його здійснює спеціальна комісія у складі фахівців Центрального управління контролю якості, Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу», Командування сил Логістики та представників фірми-постачальника.

З кожної партії відбирається певна кількість ящиків, які розкривають для перевірки комплектності складових та наявності протоколів випробувань на кожне найменування продукції. Виявлені під час контролю невідповідності оперативно усувають. 

Партії пайків, у яких виявили порушення, не приймаються та повертаються назад постачальнику для усунення недоліків. Таким чином, вказують у Міноборони, з початку року не допустили до постачання близько 90 000 комплектів.

Серед найпоширеніших невідповідностей вимогам – нестача або надлишок окремих складових, порушення герметичності або виявлення продуктів, які не проходили випробування. Найбільше виявлених порушень стосувалися якості м’яса у перших та других стравах. 

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ЗСУ Міноборони

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