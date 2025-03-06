Франція пропонує Україні надати доступ до розвідданих, — міністр оборони Лекорню

Париж готовий надавати Києву необхідну інформацію на тлі припинення доступу до американських даних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Франція запропонувала розвідувальну допомогу Україні після рішення США призупинити обмін розвідданими. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає France24.

За словами Лекорню, його країна готова надавати Києву необхідну інформацію.

«Франція пропонує Україні розвідувальні дані, заявив у четвер міністр оборони Франції Себастьян Лекорню», — вказує видання.

Як повідомлялося, США припинили надавати Україні розвіддані, які можуть бути використані для завдання ударів по території Росії.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.