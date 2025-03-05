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США припинили ділитися з Україною розвідданими, які допомагали завдавати ударів по території РФ, – Sky News

15:30, 5 березня 2025
За словами джерела, цей крок є «вибірковим», що означає, що США все ще передаватимуть Україні розвіддані, але не всі.
США припинили ділитися з Україною розвідданими, які допомагали завдавати ударів по території РФ, – Sky News
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США припинили надавати Україні розвіддані, які можуть бути використані для завдання ударів по території Росії. Про це пише Sky News з посиланням на українське джерело.

Водночас наголошується, що передача американської розвідки не припинилася повністю.

За словами джерела, цей крок є «вибірковим», що означає, що США все ще передаватимуть Україні розвіддані, які можуть бути використані для атак на російські сили на тимчасово окупованій території країни.

На запитання, чи правильно розуміти, що США припинили ділитися розвідданими, джерело відповіло: «На жаль, так, але не повністю. Це вибірково. Щодо можливості завдання ударів на території Російської Федерації».

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США Україна

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