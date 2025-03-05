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США прекратили делиться с Украиной разведданными, которые помогали наносить удары по территории РФ, – Sky News

15:30, 5 марта 2025
По словам источника, этот шаг является «выборочным», что означает, что США все еще будут передавать Украине разведданные, но не все.
США прекратили делиться с Украиной разведданными, которые помогали наносить удары по территории РФ, – Sky News
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США прекратили предоставлять Украине разведданные, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России. Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинский источник.

В то же время отмечается, что передача американской разведки не прекратилась полностью.

По словам источника, этот шаг является «выборочным», что означает, что США все еще будут передавать Украине разведданные, которые могут быть использованы для атак на российские силы на временно оккупированной территории страны.

На вопрос, правильно ли понимать, что США прекратили делиться разведданными, источник ответил: «К сожалению, да, но не полностью. Это избирательно. В отношении возможности нанесения ударов по территории Российской Федерации».

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США Украина

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