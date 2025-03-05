В Киеве за земельную махинацию будут судить частного нотариуса

В столице разоблачили земельную махинацию.

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В Киеве перед судом предстанет частный нотариус, которая, злоупотребляя своими полномочиями, зарегистрировала право собственности на фиктивные дома, расположенные на земельных участках, принадлежащих территориальной общине Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Известно, что женщина, будучи государственным регистратором - частным нотариусом, на основании поддельных документов провела регистрацию права собственности на несуществующие дома в Голосеевском районе. При этом фигурантка оформила фиктивную недвижимость на лиц, достоверно зная, что по указанным в документах адресам никаких жилых зданий нет.

Таким образом, нотариус несанкционированно внесла изменения в базу данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, тем самым предоставив юридический статус фиктивным объектам.

В дальнейшем, на основании заявлений и технической документации, новые «владельцы» призрачных домов могли присвоить земельные участки, принадлежащие территориальной общине Киева.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигурантки направлен в суд. Частному нотариусу грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается следствие в отношении лиц, причастных к махинации.

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