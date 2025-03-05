На Харьковщине аннулировали почти полтысячи справок о фейковой инвалидности, выданных МСЭК

В Службе безопасности Украины заявили, что на основании доказательной базы правоохранителей аннулировано 470 медицинских справок о фиктивной инвалидности мужчин призывного возраста, выданных в Харьковской области. Как указано в сообщении, это стало результатом разоблачения сотрудниками СБУ масштабной «схемы для уклонистов» в областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в октябре 2024 года.
Тогда подозрение получили 13 участников махинации, среди них глава региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.
Как установило расследование, за суммы от 2 до 5 тыс. долларов США фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности военнообязанным, которые планировали оформить «бронь» и регулярно получать государственные соцвыплаты.
На данный момент, помимо аннулирования поддельных медзаключений, Служба безопасности совместно с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через махинацию.
Таким образом, правоохранители предотвратили ежемесячные государственные убытки в размере более 2,4 млн грн.
На основании новых собранных доказательств следователи СБУ дополнительно сообщили о подозрении главе МСЭК и семи лицам в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Все подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантов.
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