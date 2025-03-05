На Харьковщине аннулировали почти полтысячи справок о фейковой инвалидности, выданных МСЭК

Помимо аннулирования поддельных медзаключений, СБУ совместно с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий.

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В Службе безопасности Украины заявили, что на основании доказательной базы правоохранителей аннулировано 470 медицинских справок о фиктивной инвалидности мужчин призывного возраста, выданных в Харьковской области. Как указано в сообщении, это стало результатом разоблачения сотрудниками СБУ масштабной «схемы для уклонистов» в областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в октябре 2024 года.

Тогда подозрение получили 13 участников махинации, среди них глава региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.

Как установило расследование, за суммы от 2 до 5 тыс. долларов США фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности военнообязанным, которые планировали оформить «бронь» и регулярно получать государственные соцвыплаты.

На данный момент, помимо аннулирования поддельных медзаключений, Служба безопасности совместно с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через махинацию.

Таким образом, правоохранители предотвратили ежемесячные государственные убытки в размере более 2,4 млн грн.

На основании новых собранных доказательств следователи СБУ дополнительно сообщили о подозрении главе МСЭК и семи лицам в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);

ч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное из корыстных побуждений преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).

Все подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантов.

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