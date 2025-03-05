На Харківщині відмінили майже пів тисячі довідок про фейкову інвалідність, виданих МСЕК

Крім скасування підроблених медвисновків СБУ спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій.

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У Службі безпеки заявили, що за доказовою базою правоохоронців анульовано 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині. Як вказують у повідомленні, це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної «схеми для ухилянтів» в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року.

Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тис. доларів США фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність військовозобов’язаним, які планували оформити «бронь» та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Наразі, крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку.

Таким чином, правоохоронці запобігли щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом очобам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

ч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

Усі підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

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