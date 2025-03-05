В Белом доме сказали, при каком условии рассмотрят возможность восстановления помощи Украине

Дональд Трамп рассмотрит возможность восстановления помощи Украине, «если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия».

Источник фото: AFP

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Президент Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления помощи Украине при условии начала мирных переговоров и внедрения мер по укреплению доверия, согласно заявлению советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майка Волтца 5 марта во время интервью Fox News.

Волтц заявил: «Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически, положить на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно рассмотрит возможность снять эту паузу».

В то же время советник по национальной безопасности не предоставил дополнительных деталей о том, что именно могут предусматривать эти меры.

Решение о возобновлении помощи окончательно будет зависеть от президента Трампа, который, по словам Волтца, «внимательно рассмотрит» ситуацию в случае выполнения этих условий.

Напомним, в июне 2024 года в медиа был опубликован план, над которым работали Кит Келлог и Фред Фляйц. В плане говорилось, что Трамп, в случае избрания президентом США, может остановить поставки военной помощи Украине, если она откажется от переговоров с США, тогда как Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

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