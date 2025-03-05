ВККС напомнила об особенностях подачи документов для участия в доборе судей в местные суды

Лицо, выразившее намерение стать судьей, для участия в доборе на должность судьи подает в Комиссию письменное согласие на проведение специальной проверки в соответствии с этим законом и документы, необходимые для проведения специальной проверки.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила об особенностях подачи документов для участия в доборе судей в местные суды.

Пунктом 10 части первой статьи 72 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что лицо, выразившее намерение стать судьей, для участия в доборе на должность судьи подает в Комиссию письменное согласие на проведение специальной проверки в соответствии с этим законом и документы, необходимые для проведения специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Согласно абзацу третьему части первой статьи 57 Закона Украины «О предотвращении коррупции», порядок проведения специальной проверки и форма согласия на проведение специальной проверки утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Подпунктом 3 пункта 2 Порядка проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г. № 171 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27 августа 2022 г. № 959), определено, что для проведения специальной проверки претендент на должность подает в соответствующий государственный орган, в частности, копии лицевой и оборотной сторон паспорта гражданина Украины в форме карты и выписку из реестра территориальной громады для подтверждения информации о месте проживания (пребывания).

Согласно части первой статьи 5 Закона Украины «О обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица подтверждает место проживания внутренне перемещенного лица на период наличия оснований, указанных в статье 1 этого Закона.

В целях допуска к участию в доборе на должность судьи лиц, имеющих статус внутренне перемещенного лица, допускается подача справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Вместе с тем ВККС напоминает о необходимости подачи в Комиссию копии выписки из реестра территориальной громады и копии паспорта гражданина Украины в форме карты для проведения специальной проверки в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Также Высшая квалификационная комиссия судей сообщила об открытии возможности формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.

Добавим, с 1 марта открывается возможность подачи и подписания документов для участия в отборе на должность судьи местного суда.

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