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У Макрона не подтвердили заявление о его поездке в Вашингтон с Зеленским и Стармером

14:56, 5 марта 2025
Елисейский дворец заявил, что на данном этапе не рассматривается новый визит Эммануэля Макрона в Вашингтон.
У Макрона не подтвердили заявление о его поездке в Вашингтон с Зеленским и Стармером
Источник фото: Javad PARSA / via REUTERS
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Эммануэль Макрон не планирует поездку в Вашингтон вместе с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Le Figaro, Елисейский дворец 5 марта заявил, что на данном этапе не рассматривается новый визит Эммануэля Макрона в Вашингтон, опровергнув тем самым слова пресс-секретаря правительства Софии Примас по этому поводу.

До этого в СМИ заявляли, якобы эта поездка может состояться на следующей неделе.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

«Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира» – заявил Зеленский.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Трамп заявил в Конгрессе, что получил письмо от Зеленского о готовности Украины подписать соглашение о ископаемых.

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США Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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