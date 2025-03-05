В ЦРУ подтвердили, что США приостановили обмен разведданными с Украиной

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру.

Фото: 1zahid.com

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину в результате встречи в Овальном кабинете. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Также Рэтклифф добавил, что с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма президенту США.

Отмечается, что приостановка обмена разведданными последовала за принятым решением приостановить предоставление оружия Украине.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, посол Оксана Маркарова уточнила, что Трамп зачитывал именно пост Зеленского из соцсети Х, хотя Трамп перед Конгрессом говорил о полученном им письме.

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