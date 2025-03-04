Зупинка постачання військової допомоги Україні — «тимчасова пауза», — спікер США Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що Україна має підписати угоду про корисні копалини зі США.

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що зупинення постачання військової допомоги Україні є "тимчасовою паузою". Про це він сказав на пресконференції.

Джонсон також зазначив, що Київ та Вашингтон мають підписати угоду про копалини, а Президент Володимир Зеленський має «виправити те, що сталося минулого тижня».

«Я вважаю, що це найкраща угода, яка може бути запропонована, і це допоможе українському народу», — заявив Джонсон.

Нагадаємо, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що США можуть відновити постачання зброї Україні, але для цього Києву потрібно "сідати за стіл переговорів".

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