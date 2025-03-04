Остановка поставок военной помощи Украине — «временная пауза», — спикер США Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что Украина должна подписать соглашение о полезных ископаемых с США.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что остановка поставок военной помощи Украине является "временной паузой". Об этом он сказал на пресс-конференции.

Джонсон также отметил, что Киев и Вашингтон должны подписать соглашение о ископаемых, а Президент Владимир Зеленский должен «исправить произошедшее на прошлой неделе».

«Я считаю, что это лучшее соглашение, которое может быть предложено, и это поможет украинскому народу», — заявил Джонсон.

Напомним, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США могут возобновить поставки оружия Украине, но для этого Киеву нужно "садиться за стол переговоров".

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