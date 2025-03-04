США могут возобновить военную помощь Украине, но есть условие — Вэнс

Вице-президент США Вэнс отметил важность «садиться за стол переговоров».

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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США могут возобновить поставки оружия Украине, но для этого Киеву нужно "садиться за стол переговоров". Об этом он сказал на брифинге.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал остановку в снабжении военной помощи Украине "временной паузой".

Джонсон также отметил необходимость подписания соглашения между Киевом и Вашингтоном о природных ресурсах и отметил, что Владимир Зеленский должен "исправить ситуацию, которая сложилась на прошлой неделе".

Напомним, что в США решили приостановить запланированную военную помощь Украине, пока президент США Дональд Трамп не определит, что украинские лидеры демонстрируют "приверженность миру", сообщил чиновник Министерства обороны.

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