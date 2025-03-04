США и РФ договорились в Эр-Рияде об отдельных переговорах по Ирану

Представители США и РФ договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана.

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Представители США и РФ в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил помощник Путина Ушаков, пишут росСМИ.

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — сказал он.

Напомним, что издание Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил Путина помочь в коммуникации с Ираном по поводу его ядерной программы.

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