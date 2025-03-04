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Украина и МВФ договорились об очередном транше, одним из важных шагов стала судебная реформа, — Гетманцев

19:27, 4 марта 2025
Даниил Гетманцев сообщил, что Украина и МВФ достигли договоренности о седьмом пересмотре программы механизма расширенного финансирования.
Украина и МВФ договорились об очередном транше, одним из важных шагов стала судебная реформа, — Гетманцев
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Украина и МВФ договорились на уровне экспертов по седьмому пересмотру программы финансирования EFF. Украинская сторона полностью выполнила все количественные показатели по программе по состоянию на конец декабря, а также реализовала семь подлежащих оценке структурных ориентиров. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что одним из важнейших шагов стала реформа судебной системы. В частности, создан новый Высший административный суд (ВАС), заменяющий ликвидированный Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Гетманцев добавил, что, несмотря на определенные задержки, уровень выполнения программы EFF остается высоким.

«Договоренности по SLA должен утвердить Совет исполнительных директоров МВФ, заседание которого по этому поводу ожидается в марте. После положительного одобрения Украина получит транш в размере около 0,4 миллиарда. дол. Общее финансирование по программе EFF составит 10,1 млрд долларов», – отметил глава налогового комитета.

Выполнение еще одного маяка будет перенесено. Речь идет о внесении изменений в УПК для усиления борьбы с коррупцией, в частности, в контексте отмены так называемых «правок Лозового» по обязательному закрытию уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования. Дискуссии по этому вопросу продолжаются между властями, бизнесом и Фондом.

Впрочем, пояснил нардеп, важно, что Украина остается в программе МВФ, которая является дополнительным фактором внешней поддержки.

«Мы должны делать свою домашнюю работу и выполнять (при этом вовремя) взятые на себя обязательства по программе, которая была и остается ключевым элементом макрофинансовой стабильности в Украине. Это маркер, как для партнеров, так и для нас, по прогрессу в реформах и финансовом положении страны», – подчеркнул Гетманцев.

Напомним, что в МВФ отметили, что принятие Верховной Радой закона о создании нового административного суда – СОАС и СААС – является важным элементом выполнения Украиной программы.

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суд судебная реформа МВФ Даниил Гетманцев

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