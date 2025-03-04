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В комитете Верховной Рады проведут специальное заседание, посвященное необходимости обеспечения выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу

19:13, 4 марта 2025
По мнению народных депутатов, обеспечение выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу по «письмам содействия» Минкульта – это очень важный и неотложный вопрос.
В комитете Верховной Рады проведут специальное заседание, посвященное необходимости обеспечения выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу
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Комитет Верховной Рады по вопросам информационной политики, который возглавляет Никита Потураев, проведет специальное заседание, посвященное теме выезда военнообязанных деятелей искусства и журналистов за границу. Оно состоится 5 марта и будет транслироваться в прямом эфире.

Этому предшествовала рабочая встреча заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджоса с народными депутатами. В ней приняли участие глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, его заместитель Евгений Брагар, а также заместитель главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Как сообщили в Минкульте, встреча была посвящена ускорению восстановления процедуры временного выезда деятелей искусства и работников медиа за границу с рабочей целью по «письмам содействия» Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Андрей Наджос подчеркнул, что МКСК активно работает над как можно скорейшим урегулированием правил выезда для деятелей искусства и работников медиа, которые являются военнообязанными.

Со своей стороны, Ярослав Юрчишин подчеркнул готовность представителей украинского парламента «способствовать решению данного вопроса» и выделил «важность представления МКСК новых правил для представителей медиа и культурного сообщества».

Напомним, что ряд СМИ недавно получили бронь от Минкульта. Однако с 3 марта Минкульт прекратил практику выдачи писем-ходатайств к Пограничной службе, по которым журналисты, деятели искусства и артисты выезжали за границу. В том числе – забронированные.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что 579 мужчин, выехавших по таким письмам-ходатайствам, после этого не вернулись – все они имели соответствующее письмо от Минкульта.

Следует отметить, что некоторые СМИ, получившие бронь, ранее также получали финансирование от USAID. В рамках программы USAID «Медийная программа в Украине» стоимостью 75 миллионов долларов США получателями (грантополучателями) были, в частности ОО «Институт массовой информации», ОО «Детектор Медиа», ОО «Общественное телевидение», ОО «Украинская правда», ООО «ЗН УА» («Зеркало недели» – прим. ред.), ООО «Информационное агентство «Лигабизнесинформ», ОО «Украинское телевидение Торонто», Всеукраинская общественная организация «Комиссия по журналистской этике», ООО «БАБЕЛЬ» и другие.

Ранее мы сообщали, что некоторые организации имели возможность бронировать до 100% своего персонала благодаря получению грантов. Однако после приостановки финансирования USAID возникли вопросы касательно их бронирования.

Ярослав Юрчишин также заявлял, что его комитету теперь сложнее проводить круглые столы, так как финансирование соответствующей программы USAID было прекращено.

Он назвал остановку финансирования USAID «вызовом», так как «для проведения хорошего круглого стола нужен ресурс, и не только временной».

Общая стоимость соответствующей программы USAID «Рада: следующее поколение», по данным Кабинета Министров, составляла 25 миллионов долларов США.

Кроме того, в рамках этой программы USAID среди прочего предлагалось организовать визит участников круглого стола, организованного Комитетом по вопросам свободы слова, в европейские институции, чтобы изучить опыт ограничения работы социальных сетей, которые не хотят сотрудничать. Тогда речь шла о запрете Telegram в Украине.

Добавим, что в Аппарате Верховной Рады сообщили, что на данный момент информация о официальных зарубежных визитах самого Ярослава Юрчишина как главы комитета «относится к информации с ограниченным доступом».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины журналист военнообязанный граница

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В комитете Верховной Рады проведут специальное заседание, посвященное необходимости обеспечения выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу

По мнению народных депутатов, обеспечение выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу по «письмам содействия» Минкульта – это очень важный и неотложный вопрос.

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