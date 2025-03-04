Владимир Зеленский подтверждает готовность Украины подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности, — МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Президент Владимир Зеленский готов подписать соглашение с США об ископаемых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х сообщил, что Президент Владимир Зеленский подтверждает благодарность Украины за поддержку США и готовность подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности.

"Президент Владимир Зеленский четко излагает свои мнения. Подтверждает приверженность Украины миру и намечает первые шаги для его достижения; подтверждает благодарность Украины за поддержку США; подтверждает готовность подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности. Сильные слова сильного лидера", - сообщил Андрей Сибига.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.

Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.